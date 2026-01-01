日本テレビ系ドキュメントバラエティ特番『はじめてのおつかい 新春おめでとうがいっぱい 3時間スペシャル』(1月2日18:00〜)では、杉山愛の子どもたちが挑戦する。杉山愛ファミリーグランドスラム女子ダブルスで3度の優勝経験がある、女子テニス界のレジェンド杉山愛。2023年から務めている、大阪なおみ選手も所属する女子テニス日本代表の監督の任期が、あと1年となった。そこで愛娘におつかいをさせよう考えたのは、夫。世界一を