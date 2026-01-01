mitorizは12月17日、「年末年始の過ごし方に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年11月28日〜12月1日、消費者購買行動データサービス「Point of Buy」の会員2,992人を対象にインターネットで行われた。○年末年始は「9連休」を取得予定が最多年末年始の休暇日数「年末年始の休暇日数」について、事前に現在就労中と回答した2,269人を対象に調査したところ、「9連休」が最多で37.6%と、全体の約4割を占める結果となった。一方