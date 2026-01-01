皆さん、お待たせいたしました！2026年、ようやく金運回復の兆しが出てきます。高市総理の政治改革が反映されて、経済が徐々によくなり豊かさを感じられます。お正月も、久しぶりに明るく迎えられそうです。ただし、夜明け前がいちばん暗いように、春分点の星の配置がよくありません。年の前半には、いろいろな混乱が起こり、一時的な痛みを伴うことも起こりやすく、その後に、経済が回復していくイメージです。片山さつき財務大臣