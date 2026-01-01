年の初めに神社仏閣へお参りして、ゆく年の無事に感謝したり、くる年の無事を祈願したりする初詣。日ごろあまり信心深くない方でも「初詣くらいは……」と足を運ぶ影響か、その人数は世界最大級の宗教行事と言われています。ところで初詣の習慣は、いつから始まったのでしょうか。今回は初詣の歴史をたどってみました。※関連記事：初詣は神社の選び方が大切！“願掛け”をしていい神社とダメな神社の重要な見分け方とは？最初は徹