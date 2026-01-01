韓国女優のコン・ヒョジンが、夫で歌手のケビン・オの除隊後、近況や子どもの計画などについて明かした。 【写真】 2022年10月に結婚したコン・ヒョジンとケビン・オ コン・ヒョジンは、ソウル鍾路（チョンノ）区三清（サムチョン）洞での取材で「結婚する前後で、出演作の選択基準に違いはあるか」という質問に対し、「少しあるかもしれない」と答えた。「大枠は変わらないけど、気を遣う部分はある」「今回の作品は、父を