TVアニメ『【推しの子】』 先行上映舞台挨拶 大塚剛央、伊駒ゆりえ、潘めぐみ、石見舞菜香、大久保瑠美がこのほど、都内で行われたTVアニメ『【推しの子】』 先行上映舞台挨拶に出席。第３期OP主題歌「TEST ME」を歌うちゃんみながビデオメッセージを寄せた。