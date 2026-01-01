102回を数える箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）が2026年も1月2、3日に開催される。初日の往路は東京・大手町を午前8時に一斉スタート。「山登り」5区のゴールである箱根・芦ノ湖駐車場までどんなドラマが繰り広げられるか？2日目の復路は「山下り」の6区から始まり、ゴールを駆け抜けるのはどの大学か？3連覇を狙う青山学院大を軸に「5強」の駒沢大、國學院大、早稲田大、中央大がデッドヒートを展開するのか？果た