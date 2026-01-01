遠藤航は12月6日のリーズ戦を最後に欠場が続くイングランド・プレミアリーグ、リバプールのアルネ・スロット監督が、日本代表MF遠藤航の負傷離脱に言及した。「多くの選手を欠いている」と明かし、主力の不在が試合運びに影響を及ぼしているとの見解を示した。現地メディア「リバプール・エコー」が伝えている。遠藤は昨季、リード時に試合を締めくくる“クローザー”として貴重な存在だったが、現在は負傷により欠場が続いて