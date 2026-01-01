スーダンはオウンゴールの1点のみでベスト16に進出したアフリカネーションズカップ（AFCON）でスーダン代表が前代未聞の快挙を成し遂げた。グループEで1勝2敗、勝ち点3ながらも得点者ゼロのまま決勝トーナメント進出を決定。史上初の“無得点者突破”という異例の形に、現地でも驚きの声が上がっている。フランスの大手紙「レキップ」が報じている。スーダンはグループリーグ初戦でアルジェリアに0-3、第3戦でブルキナファソに