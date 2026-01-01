食楽web 初詣は、願いごとを祈るだけでなく、おいしい寄り道も楽しみたいところ。そこで今回は、京都で人気の初詣スポット5つをピックアップし、参拝前後に立ち寄りたい名物グルメをまとめました。混雑しやすい三が日は、移動が少ないエリア同士で組み合わせるのがおすすめ。お店の営業時間は年始に変更が出る場合もあるので、訪問前はお店のホームページなどで確認もお忘れなく。 縁結びのパワースポットで大