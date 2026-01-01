昨秋の東都大学野球リーグで３、４部入れ替え戦に２戦２勝し、３部昇格を果たした一橋大。その主砲を務めるのが４番の檜山駿太一塁手（３年＝水戸一）だ。県立進学校から１浪後、難関国立大の一橋大へ。そこで野球道を突き進むことの“価値”について聞いた。（編集委員・加藤弘士）■「東大一本。浪人覚悟」茨城県結城市といえば、日本最古の歴史を有する高級絹織物「結城紬」で知られる。檜山はこの地で育ち、小２から白球