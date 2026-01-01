冬型の気圧配置や強い寒気の影響で、山形県内は最上地方で大雪となっていて、1日夕方にかけて交通障害や屋根からの落雪などの大雪被害に警戒が必要です。山形地方気象台によりますと、冬型の気圧配置や強い寒気の影響で、1日午前10時半現在、最上と北村山に「大雪警報」が出されています。大雪による交通障害や屋根からの落雪などの被害に警戒が必要です。また、山形県内では1日夜遅くにかけて大雪となる所がある見込みです。県内