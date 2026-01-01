男性5人組グループ「BOYS AND MEN」辻本達規（34）が所属する「フォーチュンエンターテイメント」は1日、公式サイトを更新し、元SKE48メンバーでタレント松井珠理奈（28）と結婚することを発表した。辻本はすでに事務所へ報告しており、5日以降の正月休み明けに都内で、松井とともに会見を予定している。以下、報告全文■辻本達規の報道に関するご報告（全文）いつも応援してくださっているファンの皆様、関係各位拝啓新春の候、