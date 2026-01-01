元日に行われる実業団日本一決定戦「ニューイヤー駅伝」。最長21.9?のエース区間、2区では9位で吉田祐也（28）からタスキを受け取ったGMOインターネットグループの今江勇人（27）が8人抜きの快走。初優勝へ向けトップで3区、鈴木塁人（28）にタスキを繋いだ。&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」また、22人抜きの異次元の走りを見せたサンベルクスの吉田響（