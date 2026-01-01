メジャーリーガーの大谷翔平が出演する「キリン プラズマ乳酸菌」の新TVCM『大谷翔平の免疫ケア・新年』篇が1日から全国で放映される。【画像】大きなぬいぐるみで優しい笑顔で手を振る大谷翔平キリンのCM に初出演する大谷選手が、雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなくまのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る和やかなシーンで始まる。雪を眺めながら「24時間野球のことしか考えてこなかったので、家族のた