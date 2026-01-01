フルコンタクト空手で世界大会準優勝などの実績を持つ目代結菜が３１日にＴＢＳ系で放送された「大晦日オールスター体育祭」に出演。３分間の腕立て伏せの回数を競う「３ミニッツプッシュアップ」で優勝し、反響を呼んだ。目代は競技前に「空手には拳立てっていうので普段からやってるので、空手界背負ってチャンピオンになります！押忍！」と宣言。序盤からテンポよく回数を重ねていくと、格闘技パンクラス元王者の杉山しずか