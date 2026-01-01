日本テレビの水卜麻美アナウンサー（38）が昨年12月31日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。“もう1杯の年越しそば”に言及した。水卜アナは、新年が明ける13分前の、同日午後11時47分ごろの更新で「かけこみでもう1杯年越しそばまにあうか」とだけつづった。この投稿に対し「食べながら年を越したに一票！笑」「いける…いけるぞ…！」「まだいける！」「いっぱい食べて今年も頑張っ！」「そばは気持ちが大事だから、1杯多くても