元宝塚歌劇団トップ娘役の陽月華（ひづき・はな、45）が、1日までにインスタグラムを更新。2025年を振り返るとともに、昨年のうちに結婚していたことを報告した。陽月は「2025年。」と書き出し、「おもしろいお仕事との出会い、挑戦の場との出会い、あっという間のようで実に豊かな一年でした」と回顧。そして「変化があったといえば今年結婚しました」と伝えた。時期は「春ごろのこと」だったといい、「あまりに日常の延長線上