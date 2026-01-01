逆だね、これ。エマにもれなく付いてくるのが私です。 散歩をしていると、私が歩いている横をエマが付いてくる。これだけ見ると、私が歩けばエマが付いて来るなぁと思ってしまうんですが、でもエマがいなかったら自分は今ここを歩いていない。 この10年で、行ったことのない場所に行き、一人では見ることがなかっただろう景色をたくさん見てきました。近所の公園もそう。真冬のカフェのテラス席もそう（笑）。夏の川もそう。 そ