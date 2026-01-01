2月に第2弾もANA（全日空）が2026年1月1日、ANA国際線エコノミークラス機内食の累計販売数が300万食を突破したと発表しました。これを記念し、公式通販サイトでは機内食とオリジナルノベルティ付きのセットを販売します。【画像】これが「おうちで食べるANA機内食特別版」のノベルティです1月1日から販売されるのは、「ビーフハンバーグステーキ」「タンドリーチキン風 サフランライス添え」など6種類の機内食が2個ずつと、ANA