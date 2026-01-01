大みそかの早朝、大阪・京橋の飲食店で客同士のトラブルがあり、４０代の男性が死亡しました。警察は店にいた会社員の男を傷害容疑で逮捕しました。傷害の疑いで逮捕されたのは大阪府四条畷市の会社員・岡留良二容疑者（４５）です。警察によりますと岡留容疑者は、３１日午前６時すぎ、大阪・京橋駅近くの飲食店の店内と店の前の路上で４０代の男性に対し、腹部を殴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いが持たれています。男性は