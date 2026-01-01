◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）駅伝日本一を争う「ニューイヤー駅伝」は40チームが参加して群馬県庁からスタート。高崎市役所から伊勢崎市役所までのエース区間、2区（21.9キロ）でサンベルクスのルーキー吉田響（創価大出）が驚異の22人抜きを演じた。昨年の箱根駅伝2区で日本人最高記録を樹立した吉田は、トップから21秒差の24番手でたすきを受けると、最初の1キロを2分47秒のハ