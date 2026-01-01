フリーの羽鳥慎一アナウンサーが１日、司会を務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル」（午前６時）に生出演した。アシスタントで同局の松岡朱里アナが青い着物姿で出演。一回転しＶサインを披露した松岡アナに羽鳥アナは「若いね。晴れ着でこれは若いですよ」と絶賛。これにコメンテーターでタレントの長嶋一茂が「ギャルってこうやるの？」とギャルピースを振ると松岡アナはギャルピーを披露。これ