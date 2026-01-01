離婚は今や珍しいものではない。それにもかかわらず、日本の教育現場では、この身近な“家族リスク”についてほとんど語られないままだ。大学で教壇に立つ家族社会学者・山田昌弘氏は、こうしたリスクの“不可視化”こそが、若者たちが現実を正しく理解し判断する機会を奪っていると指摘する。家族の多様性が当たり前になった今、私たちは若い世代に何を伝えるべきなのか。本稿では、その問いの一端を探る。※本稿は、家族社会学者