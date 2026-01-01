中国軍は12月31日夜、台湾周辺で行っていた大規模な軍事演習が終了したとSNS上で発表しました。中国軍で台湾方面を管轄する「東部戦区」は12月29日から、台湾を取り囲む形で陸、海、空、ロケット軍などを動員した大規模な軍事演習「正義使命2025」を実施しています。「東部戦区」は31日夜、SNS上に「演習を成功裏に終了した」と投稿し、軍事演習が終了したことを明らかにしました。その上で「東部戦区」の報道官は「台湾独立」や外