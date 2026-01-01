未成年の子どもを扶養せず、養育義務を果たさなかった親が相続できないようにする、いわゆる「ク・ハラ法」が2026年より韓国で本格的に施行される。【画像】ク・ハラさんが残した日記に専門家が絶句した理由昨年12月30日、韓国の大法院（最高裁）は、2026年上半期から変更・施行される主要な司法制度を発表し、その中に「ク・ハラ法」も含まれていた。「ク・ハラ法」は、2019年に亡くなったガールズグループKARAのメンバー、ク・ハ