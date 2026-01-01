岐阜市内の居酒屋で2万円以上無銭飲食したとして、自称・塾講師の男が逮捕されました。 【写真を見る】居酒屋で1人で約22000円分を無銭飲食…自称・塾講師の男逮捕 「支払う意思あった」と容疑否認 岐阜市 逮捕されたのは自称・岐阜県岐南町の塾講師、木村一貴容疑者27歳です。警察によりますと、木村容疑者は先月26日の夜から27日の未明にかけて、岐阜市内の居酒屋で1人で約2万2000円分の食事をしたにもかかわらず、代金を支払