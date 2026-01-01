気象台は、午前10時46分に、なだれ注意報を鳥取市北部、鳥取市南部、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町に発表（雪崩注意報） 1日10:46時点鳥取県では、風雪や高波、落雷に注意してください。東部では、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■鳥取市北部□なだれ注意報【発表】3日