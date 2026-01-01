言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、言葉の「頭」にも「お尻」にも共通の響きが隠れています。漢字に直すと、意外な共通点が見えてくるかもしれません。頭を柔らかくして、しっくりくる音を探してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□らうわっ□□□□よごし答えを見る↓↓↓↓↓正解：つら正解は「つら」でした。▼解説それ