グループ数減、小規模化するも暴走行為は活発化！暴走族はピーク時に比べ、グループ数が減少し暴走行為の規模も小さくなっています。しかし警察庁の最新データによると、近年活動が活発化している実態が見えてきました。【画像】「えっ…！」 これが大迷惑な「暴走族・旧車會」の集団です！ 画像で見る一体どのような変化があり、警察ではどのように対処しているのでしょうか。暴走族の活動ピークは1980年代〜2000年代初頭