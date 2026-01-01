クラシエのヘアケアブランド「ディアボーテHIMAWARI」は、1月19日（月）から、人気キャラクター『ムーミン』とコラボレーションした「アウトバストリートメントシリーズ」を、全国のドラッグストアなどで数量限定発売する。【写真】「リペアブローミスト」にはスナフキンをデザイン！アイテム一覧■数量限定で展開今回、毎度好評の『ムーミン』コラボとして登場するのは、「ムーミン谷からのお便り“しあわせのおすそわけ”