福岡移転後初のパ・リーグ3連覇を狙うソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が、今季も捕手陣に競争を促した。長年、正捕手を務めた甲斐拓也が巨人に移籍した昨季は、海野隆司が最多の105試合に出場。レギュラーシーズン後半はスタメンを託す機会も大幅に増えたが、指揮官は「（正捕手）ではないです」ときっぱりと言い切った。昨季は正捕手争いのポイントにブロッキングとスローイングの2点を挙げた。小久保監督は「それだけ