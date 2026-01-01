［高校選手権・２回戦］大津（熊本）２−０青森山田（青森）／12月31日／フクダ電子アリーナ186センチで左利き。正確無比のフィードや安定感のあるビルドアップは目を見張る。まだまだ線は細いが、持っているポテンシャルは半端ない。今後の飛躍を予感させる大津のCB松野秀亮（３年）は“最後の冬”、２つの目標を掲げながら戦っている。2025年12月28日に幕を開けた高校サッカー選手権。開会式直後のオープニングマッチを経て