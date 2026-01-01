新潟県は、十日町市内の仕出し店でカンピロバクターによる食中毒が発生したことを明らかにしました。食中毒が発生したのは、十日町市内にある仕出し店「割烹どばし」です。県によりますと、12月21日午後5時半からこの仕出し店で会食をしていた友人家族のグループ合計18人のうち、50代男性3人、20代から50代の女性6人の合わせて9人が、2日後の23日に下痢や発熱、腹痛などの症状を訴えました。その後、20代から50代まで