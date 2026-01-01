BOYS AND MEN・辻本達規（34）が1月1日、自身のXを通じ、元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）との結婚について自ら伝えた。【画像】BOYS AND MEN・辻本達規、松井珠理奈について投稿（全文）「明けましておめでとうございます」と新年のあいさつ。そして「事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました。詳しくは記者会見で皆様へ自分たちからご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉し