話し言葉は使わない - 【「やる」は使わない】 ＜文章カアップのポイント＞「やる」は話し言葉で使われるが、書き言葉では「行う」など、文の内容にふさわしい語句に置き換える。 書き言葉と話し言葉は異なる 最初に、書き言葉と話し言葉ではルールが異なることを知っておきましょう。普段の会話は、もちろん話し言葉ですから、話し言葉のルールに従って行われています。しかし、社内文書、企画書