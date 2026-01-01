男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）が1日、自身のSNSを更新し、元SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と結婚することを発表した。辻本は自身のXを更新し「明けましておめでとうございます事務所からの発表の通り松井珠理奈さんと結婚させて頂く運びとなりました」と発表。「詳しくは記者会見で自分たちから皆様にご報告させて頂きますのでそれまで見守ってもらえると嬉しいです。2026年更に気合入れて