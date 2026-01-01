ロシアのプーチン大統領は12月31日、新年のビデオメッセージを発表し、軍の兵士に向けて「勝利を信じている」と述べウクライナ侵攻を続ける考えを強調しました。プーチン大統領は演説で、ウクライナとの戦闘に参加する兵士を「英雄」と称え、「みなさんと我々の勝利を信じている」と述べ侵攻を続ける考えを改めて強調しました。また、国民に向けて「国の将来は国民一人ひとりの行動と団結に左右される」と話し、結束を訴えました。