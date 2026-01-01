いきものがかりが、2024年に発売した新解釈コラボレーションアルバムの第二弾『いきものがかり meets 2』を2026年3月11日に発売することを発表した。参加アーティストによって新たに生まれ変わった楽曲が収録された『いきものがかり meets』。今作は、新たに12組のアーティストを迎える。また、ボーナストラックとして1月1日に配信リリースした「超ありがとう」を収録。ジャケットビジュアルや参加アーティスト、収録曲は後日公開