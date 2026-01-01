◇陸上全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）（１日、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ）エース区間の２区（２１・９キロ）で、吉田響（サンベルクス）が激走を見せている。首位と２１秒差の２４位で受けると、序盤からハイペースでグングン他選手を抜かしていく。約８キロで鈴木芽吹（トヨタ自動車）ら２位集団の前に立った。現在２０人抜きの４位で激走を続けている。目標の８位入賞へ、チームに抜群の勢いを与え