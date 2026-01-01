初詣で寺を参拝する人は多いのではないでしょうか。寺を参拝する際の作法について、山梨県身延町にある身延山奥之院思親閣(みのぶさんおくのいんししんかく)の公式TikTokアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが寺を参拝するときの“作法”です！門に入る時は左足から公式TikTokアカウントは、寺を参拝する際の作法について、次のように紹介しています。【参拝の作法】（1）まず手水舎に行って