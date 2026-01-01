東京を中心に江戸前寿司を展開するITAMAE SUSHI（板前寿司）は、2025年12月24日(水)から2026年1月6日(火)までの期間、年末年始テイクアウト商品を対象とした「お会計10％OFFフェア」を実施中です。ITAMAE SUSHIブランドの各店（一部対象外あり）にて開催され、企業の納会需要や家族での団らんシーンに向けた特別企画です。今年はキッズメニューの強化や、サイドメニューの充実も図られています。 ITAMAE SUSHI「テイクアウト1