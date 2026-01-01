韓国人参協会は、2025年12月4日に千葉県のTKPガーデンシティ幕張にて「2025日韓人参シンポジウム」を開催。高麗人参の文化的価値の発信やユネスコ無形文化遺産登録に向けた取り組み、日本市場における需要拡大について活発な意見交換が行われました。 韓国人参協会「2025日韓人参シンポジウム」 開催日：2025年12月4日会場：TKPガーデンシティ幕張（千葉県）テーマ：「世界が見つめる人参、そして未来」主催：韓国