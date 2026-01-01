日本歯磨工業会、一般財団法人 日本規格協会、一般社団法人 社会的健康戦略研究所は、歯科関連有識者らと連携し、国際標準化機構(ISO)に対して新国際規格の開発を提案。2025年12月に行われた国際投票において、「地域や企業等におけるウェルビーイング推進のためのガイドライン ― オーラルヘルス」の開発が正式に承認されました。 新国際規格「地域や企業等におけるウェルビーイング推進のためのガイドライン ― オーラルヘ