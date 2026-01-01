JBLは、売掛金を即日オンラインで資金化できる即日オンライン完結型ファクタリングサービス『売掛金PAY』を2025年12月25日にリニューアル。AIによる「10秒」無料査定機能の搭載や、最短90分での振込対応など、資金調達のスピードと利便性を大幅に向上させた新仕様で展開します。 JBL『売掛金PAY』リニューアル リニューアル日：2025年12月25日(木)URL：https://xn--jbl-g73b1ca4zuioek8nlkyjoe.jp/ JBLが提供