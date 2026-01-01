東ヨーロッパのブルガリアが1月1日から統一通貨ユーロを導入します。2023年のクロアチアに続いて、21カ国目のユーロ圏の国になります。【映像】ブルガリアの街の様子旧共産圏のブルガリアは2007年にEU＝ヨーロッパ連合に加盟し、1月1日から、統一通貨ユーロの導入を実現しました。ブルガリアは国民1人あたりのGDP＝国内総生産がEU平均のおよそ3分の2と最下位で、物価安定や財政健全化に取り組み、去年7月になってユーロ導入