気象台は、午前10時22分に、大雪警報を青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】青森県・青森市、平内町、野辺地町、七戸町、横浜町、東北町などに発表 1日10:22時点津軽、三八上北では、1日夕方まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■青森市□大雪警報【発表】積雪1日夕方にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量50cm・平地12時