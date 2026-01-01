占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。【詳細】他の記事はこちら2026年の全体運勢カード名：【月】夢の世界から目を覚まし、自分の力で光を見つける年へ2026年のテーマは「心でつながる世界から、自己表現の世界へのシフトチェンジ」2026年前半、時代のムードを大きく左右する星たちが次々に動き出します。1月27日には「夢」や「集合的無意識」を司