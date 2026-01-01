今セリアで話題になっている、マグネットネイル風のきらきらとした質感が楽しめるネイルチップ。マグネットネイルは意外とコツが必要で、不器用な筆者にとってはネイルチップで手軽に楽しめるのは嬉しいです！デザインが上品で作りも丁寧だから、そのままつけてもチープ感なし。繰り返し使えて経済的です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネイルチップ マグネットデザイン 12P ピンクベージュ価格：￥110（税込）販売シ