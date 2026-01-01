冷凍したご飯を解凍すると、水分が出てご飯がべちゃべちゃに…。普通のタッパーなどでは、尚更水分が気になりますよね。そんな悩みを解消して、冷凍ご飯を美味しくいただける容器がダイソーに登場していました！スノコが付いていて、水分が下に溜まる構造。底のほうまでふっくら美味しいご飯に仕上がりますよ◎【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スノコ付冷凍ご飯容器価格：￥110（税込）サイズ（約）：14cm×11cm×3.5cm販